wiktor_jerofiejew godzinę temu Oceniono 14 razy 6

Jak nas to nie dziwi ze kremlowSScy faszole ZAWSZE lza...



“Rosjanin jest największym i najbardziej zuchwałym kłamcą na świecie”.

(Iwan Turgieniew – rosyjski pisarz).



“Rosja – to najbardziej paskudny, do wymiotów obrzydliwy kraj w całej historii świata. Metodą selekcji wyhodowano w nim monstrualne moralne potwory, dla których samo pojęcie Dobra i Zła wywrócone jest na lewą stronę.

W całych swoich dziejach ta nacja tapla się w gnoju i chce utopić w nim cały świat”.



(Iwan Iljin – filozof rosyjski, działaczspoleczny.)).