Zaskakujące wyniki wyborów w Australii. Pomyliły się niemal wszystkie sondaże

wj_2000 3 godziny temu Oceniono 6 razy 2

Sondaze, z definicji, mówią o prawdopodobienstwach. Absolutnie bezblędnie przeprowadzony sondaż moze, zwlaszcza przy małej rzeczywistej róznicy poparcia, wskazac jako zwycięzcę tego który przegra. To nie pomylka, a pech.

Jezeli, przykladowo, podział w spoleczenstwie jest 52:48, a do sondazu wybierzemy 1000 osób, to głosów rzeczywistej mniejszosci powinno byc 480. Ale standardowe odchylenie w którym miescic się będa nasze wyniki z prawdopodobienstwem okolo 2/3 to pierwiastek kwadratowy z owych 480 czyli 22 . Czyli w granicach od 458 do 502. Kolejne 15%. przypadków jakie nam się moze trafic to wynik poi3dzy 502 a 524.