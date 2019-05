Arnold Schwarzenegger zaatakowany w Johannesburgu. Napastnik kopnął go z wyskoku w plecy

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w sobotę podczas festiwalu sportowego Arnold Classic Africa w Johannesburgu. Na nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube widzimy, jak Arnold Schwarzenegger na hali sportowej kręci telefonem wideo. W pewnym momencie podbiega do niego mężczyzna, robi wyskok i z impetem uderza Schwarzeneggera w plecy.

Napastnik został szybko obezwładniony. Sam Schwarzenegger do zdarzenia odniósł się na Twitterze. "Dziękuję za komentarze, ale nie ma się czym martwić. Myślałem, że zostałem pchnięty przez tłum, co często się zdarza. Zdałem sobie sprawę, że zostałem kopnięty, gdy zobaczyłem wideo. Cieszę się, że ten idiota nie zepsuł mojego Snapchata" - napisał aktor.

RPA. Arnold Schwarzenegger zaatakowany

W kolejnym wpisie Schwarzenegger opublikował wideo, pokazujące napaść z innej perspektywy.

"Jeśli musicie udostępniać wideo, wybierzcie to rozmazane, na którym nie słychać, co on krzyczy, by go nie promować" - napisał. Organizator imprezy w oświadczeniu poinformował, że napastnik "był znany policji podobnych incydentów w przeszłości". Schwarzenegger poinformował z kolei, że nie ma zamiaru wnosić zarzutów.