Andrzej Duda w liście do prezydenta Izraela: Stanowczo nie godzimy się na szowinizm i nienawiść

31.februarius 16 minut temu Oceniono 6 razy 2

"Wyjaśnił, że dał się ponieść złości - po tym jak nie został wpuszczony do budynku polskiej ambasady. Chciał się tam dowiedzieć o możliwości restytucji majątku po rodzinie, która padła ofiarą Holokaustu."



A to Ci się Ariksiu drogi co nieźle pop.....liło,

tu masz właściwy adres na "dowiadywanie";



Embassy of the Federal Republic of Germany,

3, Daniel Frisch Street, 19. Stock, 64731 Tel Aviv