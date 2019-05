Niemcy. Osoby zabite z kuszy w pensjonacie w Bawarii miały należeć do kręgu seksguru

REKLAMA

Pięć dni po znalezieniu trzech ciał w pokoju pensjonatu w bawarskiej Pasawie dla policji nadal pozostaje niejasny motyw i dokładnie okoliczności śmierci tych osób - oraz dwóch innych związanych ze sprawą, których ciała znaleziono w oddalonym o 600 km Wittingen.

W pensjonacie w sobotę znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 30 i 33 lat oraz 52-letniego mężczyzny. Wszyscy zginęli od postrzału z kuszy. Stacja RTL podaje, że rozważana obecnie wersja policji to zabójstwo na prośbę oraz samobójstwo. Ciała Torstena W. i jego partnerki 33-letniej Kerstiny E. leżały na łóżku, miały złączone ręce i bełty w klatce piersiowej. Prawdopodobnie zabiła ich Farina C., która po tym popełniła samobójstwo. Jej ciało leżało na podłodze z bełtem w szyi.

Według niemieckich mediów Torsten W. miał być guru seksualnym w kręgu, do którego należały zabite kobiety. Mężczyzna miał interesować się średniowieczem i prowadzić sklep z replikami broni i flag. Według relacji AFP znajdował się w nim także manekin kobiety, powiązany linami i łańcuchami oraz umazany farbą przypominającą krew. Mężczyzna, którego najemcą był W., relacjonował, że widywał go w towarzystwie pary kobiet, wszyscy ubierali się na czarno i mieli pomalowane brwi. 53-latek miał traktować je jak "niewolnice".

Ciała kobiet bez śladów walki

Ze sprawą powiązana jest też śmierć dwóch innych kobiet, których ciała znaleziono w Wittingen, w zupełnie innej części kraju. Odkryto je w mieszkaniu, które należało do Fariny C. Jedna z ofiar to 35-letnia nauczycielka Gertruda C., partnerka Fariny C. Druga ofiara to 19-latka. Policja nie potwierdziła jej tożsamości, jednak według RTL to Carina U. Stacja rozmawiała z jej rodzicami, którzy relacjonowali, że należała ona do kręgu seksualnego Torstena W. Jeszcze przed skończeniem 18. roku życia wyprowadziła się z domu i od dawna nie miała kontaktu z rodziną. Mężczyznę miała poznać na kursie samoobrony.

Przyczyna śmierci dwóch kobiet z Wittingen nie jest na razie znana. Wiadomo, że gdy je znaleziono, nie żyły już od kilku dni. Nie znaleziono na miejscu kuszy i bełtów, a na zwłokach nie ma śladów walki.