Niemcy. Na skoczni w Oberstdorfie rozbił się helikopter. Pilot jest poważnie ranny

Helikopter rozbił się w czwartek rano podczas pracy na skoczni narciarskiej w Oberstdorfie. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że pilot chciał podnieść maszt. Nagle śmigłowiec spadł z wysokości 10 - 15 metrów i przewrócił się na bok.

Wypadek helikoptera na skoczni w Oberstdorfie. Pilot został ranny

Wciąż nie wiadomo, dlaczego śmigłowiec spadł. W wypadku ciężko ranny został pilot helikoptera. Służby ratownicze przetransportowały go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Szkody oszacowano na 2,5 miliona euro - relacjonuje portal all-in.de.

Skocznia w niemieckim Oberstdorfie, na której doszło do wypadku, to obiekt, na którym co roku odbywa się inauguracja Turnieju Czterech Skoczni. W 2021 roku na skoczni tej odbędą się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym.