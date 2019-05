Wiadomo, kim jest mężczyzna, który opluł Marka Magierowskiego. Sąd o incydencie: Podłe

ustawa447 przedwczoraj Oceniono 41 razy 17

Przeklejam post, który trafia w samo sedno:

"Nikt o zdrowych zmysłach nie broni prawowitym żydowskim spadkobiercom dochodzić swoich odszkodowań za utracony majątek. Organizacje żydowskie w USA domagają się od Polski sumy, którą podbito już do kwoty 300 mld U$ mimo, że nikt z żądających tego odszkodowania nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych. Nie są to żadni potomkowie rodzin żydowskich, które straciły życie i mienie podczas okupacji niemieckiej. Są to organizacje żydowskie, które opierają swoje żądania jedynie na podstawie etnicznego powinowactwa Żydów amerykańskich z Żydami polskimi. Jest to niebywałe gdyż od czasów rzymskich aż do dzisiaj w każdym cywilizowanym kraju takie roszczenia każdy sąd uznałby za bezprawne. Obrzydliwości dodaje fakt, iż podczas wojny organizacje te nie kiwnęły nawet palcem aby pomóc ginącym w Polsce Żydom, choć wiedziały co się dzieje. Ustawa 447 umożliwia wywierać polityczny nacisk na Polskę w tych bezprawnych roszczeniach."