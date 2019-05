Prezydent Iranu mówi o "wojnie bez precedensu" i wzywa naród do zjednoczenia

von_rosen 5 godzin temu Oceniono 20 razy 4

No ale przecież o to chodziło tow. Wołodii. Jak był już deal, wszystko szło ku lepszemu, a Iran wpadał w ręce UE, to należało wysłać do Waszyngtonu sygnał co by eskalacja napięcia w regionie przywróciła tak umiłowany przez przyjaciół ze wschodu stan permanentnej wojny...