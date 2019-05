Albania. Protesty antyrządowe zmieniły się w brutalne starcia z policją

wiceherszt 28 minut temu Oceniono 7 razy 7

Dobrze. A jakieś konkrety? O co naprawdę chodzi? Czy wasi.. hmm... dziennikarze są w stanie dotrzeć do prawdziwych przyczyn tego zamętu, czy tak tylko sobie przepisujecie z Reutersa, wykorzystując tłumacz Googla?



Ostatnim razem, kiedy były tam zadymy na podobną skalę poszło o masowe piramidy finansowe, które wydoiły niemal całe tamtejsze społeczeństwo. Co się dzieje teraz? Znów to samo, czy jakaś inna afera? Bo za "oszustwa wyborcze i zatrzymanie polityka opozycji" nikt koktajlami Mołotowa nie rzuca.



Piszę o tym, bo Albania to ostatnio dosyć popularny kierunek wakacyjny. A wakacje blisko. Moglibyście się trochę "suwerenowi" przysłużyć i coś o tym napisać. Co się dzieje, dlaczego się dzieje, w jakich konkretnie miejscach się dzieje, kiedy przestanie się dziać i czy można bezpiecznie jeździć? Bo kalendarz to ma każdy i to, w którą niedzielę będę się znów wkurzał, że nic większego nie kupię, mogę sprawdzić sobie sam.