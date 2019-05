Włochy. Najwyższy w historii wyrok dla księdza za pedofilię: były duchowny skazany na 20 lat

falbor pół godziny temu Oceniono 11 razy 11

Mam nadzieję, że słowa p.Kaczyńskiego: "kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę", odnosiły się tylko do kościoła polskiego, a nie całego KK? A jeżeli jest inaczej, to co? Wypowiemy Włochom wojnę, czy tylko nota dyplomatyczna?!