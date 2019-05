Według różnych źródeł, od 50 do 70 imigrantów, którzy próbowali się przedostać do Europy z Libii, utonęło w katastrofie łodzi na Morzu Śródziemnym. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji podaje, że w ten sposób zginęło już w tym roku 443 imigrantów.

Fot. STR / AP Photo