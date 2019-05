Bombowce B-52 wysłane przez Biały Dom dotarły do bazy USA w Katarze. To reakcja na decyzje Iranu

REKLAMA

Bombowce B-52 wys豉ne przez Bia造 Dom w celu rozmieszczenia w Zatoce Perskiej dotar造 do ameryka雟kiej bazy lotniczej w Katarze - poda造 w pi徠ek ameryka雟kie si造 powietrzne.

Wed逝g agencji Associated Press, samoloty maj "przeciwdzia豉 nieokre郵onym zagro瞠niom ze strony Iranu". Inne bombardiery w 鈔od mia造 dotrze do nieujawnionej lokalizacji w po逝dniowo-zachodniej Azji.

W niedziel Bia造 Dom zapowiedzia, 瞠 wy郵e do Zatoki Perskiej grup bojow lotniskowca Abraham Lincoln i bombowce, aby przeciwdzia豉 Teheranowi. Administracja prezydenta Donalda Trumpa nie przedstawi豉 konkretnych szczeg馧闚 zagro瞠nia rzekomo przedstawionego przez Iran.

Prezydent Iranu stawia warunki

Iran cz窷ciowo wycofa si z porozumienia nuklearnego ze spo貫czno軼i mi璠zynarodow. Poinformowa o tym w 鈔od prezydent tego kraju Hassan Rouhani. Chodzi o nadwy磬i w produkcji wzbogaconego uranu i tzw. ci篹kiej wody. Dotychczas Iran sprzedawa je za granic, teraz b璠zie je magazynowa. To w豉郾ie wzbogacony uran jest podstaw do produkcji broni atomowej.

Rok po wycofaniu si z porozumienia Stan闚 Zjednoczonych ira雟ki prezydent za膨da, aby pozosta貫 kraje, kt鏎e cztery lata temu podpisa造 si pod dokumentem, spe軟i造 swoje zobowi您ania.

Hassan Rouhani powiedzia, 瞠 jego kraj daje teraz 60 dni Rosji, Chinom i krajom europejskim na wywi您anie si z obietnic. Chodzi g堯wnie o kupowanie zadeklarowanej ilo軼i ira雟kiej ropy. Je郵i obietnice zostan spe軟ione, Teheran zn闚 b璠zie pozbywa si uranu.

- Nie chcemy zrywa ca貫go porozumienia. Ca造 鈍iat powinien wiedzie, 瞠 porozumienie nie zosta這 z豉mane. To nasz nowy krok w ramach tego porozumienia - powiedzia ira雟ki prezydent. W podpisanym cztery lata temu dokumencie znajduj si klauzule, pozwalaj帷e zawiesza cz窷 obowi您k闚 Iranu, gdyby inni sygnatariusze nie wywi您ywali si z obowi您k闚.

Ameryka雟ki prezydent Donald Trump o鈍iadczy, 瞠 mimo zaostrzenia sankcji, jest got闚 do rozm闚 z Iranem. Nie wykluczy jednak opcji militarnej i podkre郵i, 瞠 Iran musi ca趾owicie zrezygnowa z programu broni j康rowej.

Prezydent USA przyzna, 瞠 istnieje ryzyko konfrontacji zbrojnej obu kraj闚, ale zapewni, 瞠 nie to jest jego celem. - Chcia豚ym, 瞠by do mnie zadzwonili - zadeklarowa. - My tylko nie chcemy, 瞠by mieli bro j康row. To nie jest wyg鏎owane oczekiwanie. Jeste鄉y gotowi im pom鏂, bo sytuacja Iranu nie jest zbyt dobra - doda prezydent USA.

Relacje Iranu z sygnatariuszami porozumienia

Porozumienie nuklearne Iranu ze spo貫czno軼i mi璠zynarodow podpisano w 2015 roku dzi瘯i staraniom administracji 闚czesnego prezydenta USA Baracka Obamy. Dokument mia uniemo磧iwi Iranowi produkcj broni nuklearnej.

Rok temu z porozumienia wycofa豉 si administracja obecnego ameryka雟kiego prezydenta Donalda Trumpa. Argumentowa on, 瞠 Iran oszukuje 鈍iat i 瞠 prowadzi dzia豉nia podwa瘸j帷e bezpiecze雟two na Bliskim Wschodzie. Zar闚no Iran, jak i kraje Unii Europejskiej uzna造, 瞠 porozumienie nadal b璠zie obowi您ywa, a Unia ustanowi豉 nawet specjalny mechanizm, dzi瘯i kt鏎emu mo積a b璠zie omin望 ameryka雟kie sankcje w przypadku wsp馧pracy gospodarczej z ira雟kimi firmami.

Wcze郾iej zar闚no mi璠zynarodowe jak i ameryka雟kie agencje argumentowa造, 瞠 Iran przestrzega porozumienia.