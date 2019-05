Izraelski polityk: Polacy współpracowali przy tworzeniu i prowadzeniu obozów zagłady

ireksz pół godziny temu Oceniono 17 razy 15

czy nie przypadkiem pierwszy oboz koncentracyjny byl zalozony w Dachau?? w 1933 roku!!!! 6 lat przed wybuchem wojny! praktycznie na przedmiesciach Monachium?? a obozy potem zalozone rzut beretem od Berlina - Sachsenhausen?? w 1936 roku !!! tam tez pomoagali POLACY???? moze on mial namysli Polakow zydowskiego pochodzenia?? to 100% racji oni pomagali,i to bardzo, nawet polskiego film Pianista to pokazuje, polacy tez pomagali ale nie tak jak rzady Francji Wloch Wegier ..... no i sami Niemcy..