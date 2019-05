W USA zaostrzają prawo antyaborcyjne. W senacie Alabamy doszło do kłótni nad nową ustawą

REKLAMA

Stany Zjednoczone debatują nad nową ustawą antyaborcyjną. Według tak zwanej "Heartbeat bill" aborcja miałaby być zakazana od momentu, kiedy zaczyna bić serce przyszłego dziecka. To najważniejsze obostrzenie rodzi wiele wątpliwości. Przyjmuje się, że moment ten następuje w szóstym tygodniu ciąży, jednak naukowcy nie są co do tego faktu jednogłośni. Tymczasem w USA ustawa ta zyskuje na popularności.

Alabama debatuje nad ustawą. W Senacie doszło do kłótni

W czwartek nad ustawą dyskutowali senatorowie stanu Alabama. Ich propozycje są nawet bardziej restrykcyjne niż zakłada pierwotnie "Heartbeat bill". Chcą, aby aborcja była zakazana od chwili poczęcia z wyjątkiem "poważnego zagrożenia dla zdrowia kobiety" - pisze "The Guardian". Do kłótni w izbie doszło, kiedy w ostatniej chwili z ustawy wykreślono kolejne dwa wyjątki, które dopuszczałyby przeprowadzenie aborcji - gwałt oraz kazirodztwo.

Ustawa w wydaniu Alabamy pozwoli postawić lekarzom zarzuty kryminalne, gdyby zdecydowali się przeprowadzić zabieg aborcyjny. Groziłoby im 99 lat więzienia.

W Izbie Reprezentantów tego stanu została ona przegłosowana znaczną większością głosów. W Senacie natomiast głosowanie dopiero się odbędzie.

Georgia i Ohio przegłosowały ustawę antyaborcyjną

Alabama nie jest jednak jedynym stanem, w którym wszystko wskazuje na to, że prawo antyaborcyjne zostanie zaostrzone. Ustawę, która zakazuje aborcji od momentu, kiedy zaczyna bić serce, zaakceptowano już w Ohio i - ostatnio - w Georgii.

W przypadku tego ostatniego stanu nowe prawo podpisał 7 maja gubernator Brian Kemp. Nie tylko zakazuje ono aborcji od momentu wykrycia bicia serca, ale pozwala także uznać nienarodzone dziecko jako małoletniego w zeznaniu podatkowym oraz brać je pod uwagę w statystykach populacji. Zawiera jednak wyjątki pozwalające na aborcję w przypadku gwałtu i kazirodztwa, jeżeli złożony został raport policyjny, oraz gdy ciąża zagraża życiu matki - informuje "Business Insider". Zgodnie z ustawą kobietom, które uznano by za winne dokonania aborcji lub choćby podjęcia takiej próby, groziłoby więzienie.

Ohio idzie o krok dalej

W przypadku Ohio ustawa rozważana była już w 2016 roku. Zaakceptował ją wtedy rząd federalny, ale została zawetowana przez gubernatora Johna Kasicha. Wróciła w 2019 roku i tym razem 11 kwietnia gubernator Mike DeWine złożył pod nią swój podpis. Z ustawy wykreślono możliwość dokonania aborcji w przypadku gwałtu lub kazirodztwa.

Legislatura Ohio ma już jednak kolejny pomysł, jeszcze bardziej utrudniający dostęp do legalnej aborcji. Jak pisze portal statenews.org, Republikanin John Becker zaproponował ustawę, która miałaby zabronić firmom ubezpieczeniowym pokrywania kosztów zabiegów aborcyjnych. Dodatkowo, zakazuje ona przeprowadzania aborcji, które nie mają medycznego uzasadnienia, a także stosowania leków i innych metod, które zapobiegają implementacji zapłodnionej komórki jajowej. Ustawa miałaby dotyczyć również zabiegów przeprowadzanych w wypadku ciąży pozamacicznej. Według autora pomysłu, dopuszczona byłaby "reimplantacja jajeczka".

- Nie istnieje taka kategoria w leczeniu ciąży pozamacicznej. Nie można po prostu reimplantować zarodka - mówi Jaime Miracle, przewodnicząca organizacji NARAL Pro-Choice z Ohio, która obawia się, że kobiety ze strachu przed konsekwencjami będą czekały do momentu zagrożenia życia w przypadku ciąży pozamacicznej. Widzi również inne niebezpieczeństwo - ustawa utrudni dostęp do antykoncepcji. Temu jednak zaprzecza John Becker.

O ustawie będą dyskutować również inne stany

"Heartbeat bill" została podpisana również przez gubernatora Mississippi Phila Bryanta, zakwestionował ją jednak sąd federalny, na prośbę Centrum ds. Praw Reprodukcyjnych (Centre of Reproductive Rights). Sądy federalne zablokowały podpisane ustawy w czterech kolejnych stanach: Północnej Dakocie, Arkansas, a także Iowa i Kentacky.

W kolejnych trzynastu stanach toczą się nad nią dyskusje.