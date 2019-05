Waleń-dezerter z rosyjskiego wojska oczarował Norwegów. "Towarzysz Białuchow" nawet oddał iPhona

REKLAMA

"Towarzysz Białuchow", nazywany też "Hvaldimir" (zbitka słów hval, czyli po norwesku wieloryb, oraz imienia prezydenta Rosji, Władimir) to białucha, morski ssak żyjący w zimnych wodach Arktyki. Jego dziwne zachowanie i zamontowana na nim uprząż wyraźnie wskazują na to, iż najpewniej został wytresowany przez rosyjskie wojsko. Pisaliśmy o tym pod koniec kwietnia.

Wywołuje radość...

Zwierzę najwyraźniej z jakiegoś powodu oddaliło się od swoich opiekunów. Teraz zadomowiło się w porcie niewielkiego miasta Hammerfest, położonego na północnym krańcu Norwegii. Waleń stał się taką atrakcją, że zaczęli tam zjeżdżać turyści. Zwierzęciu najwyraźniej się to podoba, bo ciągle podpływa do ludzi stojących na pomostach czy w łodziach. Daje się głaskać i poklepywać. Wykonuje też sztuczki, oddając ludziom rzeczy, które ci wrzucą do wody.

Na jednym z nagrań wrzuconych do sieci widać, jak "towarzysz Białuchow" wynurza się z głębiny z iPhonem w szczęce, który następnie pozwala sobie zabrać. Norweskie media dotarły do właścicielki. Okazuje się, że to 25-letnia studentka, która była w Hammerfest na festiwalu i postanowiła wybrać się z koleżanką zobaczyć nową lokalną atrakcję. Kiedy położyła się na pomoście i chciała sięgnąć zwierzęcia, telefon wysunął się jej z kieszeni kurtki i wpadł do wody. Białucha przez chwilę nie wykazywała zainteresowania, ale potem szybko zanurkowała i powróciła z telefonem.

Zwierzę ma wykonywać podobne sztuczki cały czas. Jednoznacznie wskazuje to na fakt, że było specjalnie szkolone do wyławiania rzeczy z wody. To jedno z zadań, do jakich wojsko wykorzystuje morskie zwierzęta, co opisaliśmy w podlinkowanym wcześniej tekście.

...ale eksperci apelują o zostawienie go w spokoju

Norweski Urząd ds. Rybołówstwa przestrzega jednak przed nadmiernym entuzjazmem. Jego eksperci apelują, aby przestać się bawić ze zwierzęciem, co może sprawi, iż odpłynie z fiordu. - Nadmiar interakcji z ludźmi może go zestresować, zmęczyć i ostatecznie uruchomić agresję - ostrzegają.

- To zachowanie ze smartfonem widoczne na filmie jest niezwykłe. W sposób oczywisty musi to być trenowane zwierze, ponieważ coś takiego jest niespotykane u dzikich. Wyraźnie jest nauczony wydobywać z wody rzeczy wrzucone przez trenera i potem dostawać nagrodę - mówi portalowi "VG" Martin Biuw z Instytutu Oceanografii w Bergen. Dodaje, że apel Urzędu ds. Rybołówstwa jest jak najbardziej mądry. - Problem w tym, że nie wiemy, jak i do czego go szkolono. Nie wiemy, jak będzie reagował, jeśli nie będzie dostawał nagród. Może stać się sfrustrowany i zdenerwowany, a to duże zwierzę - mówi.

Według najnowszych doniesień norweskich mediów (ze środy) "Tow. Białuchow" robi ciągle to samo. Kręci się w okolicy portu w Hammerfest i chce "bawić się" z ludźmi. Zauważono jednak, że sam poluje i się żywi, więc Urząd ds. Rybołówstwa usilnie apeluje, aby go nie dokarmiać. Zdecydowano, że nie będzie prób jego łapania, ale na razie zostanie pod obserwacją.