W czwartek 9 maja papież Franciszek ogłosił kolejne rozwiązania, do których realizacji zobowiązał się Watykan po lutowym szczycie na temat pedofilii w Kościele. Dokument nosi nazwę "Vos estis lux mundi" ("Wy jesteście światłością świata") i ma zapobiec ukrywaniu pedofilii wśród duchowieństwa.

Nowe zasady nakładają na wszystkich duchownych i siostry zakonne obowiązek informowania przełożonych o przypadkach molestowania lub wykorzystywania seksualnego nieletnich, ale też dorosłych.

Są też zobowiązane do tego, by informować o swoich podejrzeniach (jeśli występują poważne przesłanki), że tego typu czynów dopuszcza się ktoś z duchowieństwa.

Pedofilia w Kościele. Zgłaszający wykorzystywanie seksualne z ochroną

Osoby alarmujące o przypadkach pedofilii i innych nadużyciach mają mieć też zapewnioną ochronę, by ich personalia nie trafiły do hierarchów. Wszystkie diecezje mają zapewnić specjalny system, by tego typu zgłoszenia były anonimowe.

Jednocześnie zasady wydane przez papieża Franciszka nie zobowiązują duchownych do tego, by zgłaszać przestępstwa organom ścigania. Jak wskazuje agencja AP, w tym punkcie duchowni byli podzieleni, jednak ostatecznie przyjęto wersję nienakładającą takiego obowiązku. Tłumaczono to obawami, że w miejscach, gdzie katolicy stanowią mniejszość, mogłoby być to nadużywane.