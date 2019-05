Wenezuela. Maduro zaczyna wyłapywać "puczystów". Policja aresztowała zastępcę Juana Guaido

REKLAMA

W Wenezueli trwa polityczny kryzys - państwo ma dwóch prezydentów: Nicolasa Maduro i opozycyjnego, tymczasowego Juana Guaido (sam się nim proklamował), którego uznali przedstawiciele 54 państw w tym USA czy kraje europejskie. Guaido niedawno ogłosił, że rusza "ostateczna faza" odsunięcia od władzy Maduro, który doprowadził kraj do ruiny.

Od miesięcy, co jakiś czas, dochodzi do starć zwolenników Guaido z policją i służbami, będącymi wciąż pod kontrolą Maduro.

Wenezuela. Współpracownik Guaido, Edgar Zambrano, aresztowany

W środę reżim Maduro zadał cios najbliższemu otoczeniu Guaido - policja aresztowała Edgara Zambrano, jego bliskiego współpracownika, a także wiceprzewodniczącego opozycyjnego, wenezuelskiego parlamentu.

Jak opisywali przedstawiciele opozycji, Zambrano w momencie aresztowania był w aucie przed siedzibą jego partii Akcja Demokratyczna, gdy otoczył go kordon "silnie uzbrojonej policji". Później siły bezpieczeństwa miały odholować auto, razem z Zambrano w środku. W podobny sposób akcję opisywał sam Zambrano na Twitterze.

Agencja AP odnotowuje, że aresztowanie Zambrano rząd Maduro tłumaczył dochodzeniem ws. zdrady i wszczęcia powstania. Może być to zapowiedź kolejnych, podobnych aresztowań, ponieważ Edgar Zambrano jest jednym z dziewięciu opozycyjnych polityków, którzy razem z Guaido w ubiegłym tygodniu apelowali do wojska, by wystąpiło przeciwko Maduro.

Ostatecznie z puczu nic nie wyszło, a Guaido w rozmowie z "Washington Post" sam przyznał, że przecenił poparcie wśród wojskowych dla opozycji.