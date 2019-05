Mjanma. Wypadek lotniczy. Samolot wypadł z pasa podczas lądowania

REKLAMA

Przedstawiciel Biman Bangladesh Airlines Shakil Meraj w rozmowie z "The New York Times" powiedział, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku była zła pogoda. Na pokładzie samolotu pasażerskiego Bombardier Dash-8 Q400 było 33 pasażerów w tym dwóch pilotów i dwóch członków załogi.

Wypadek podczas lądowania samolotu w Mjanmie - przyczyną zła pogoda

Po wypadku lotnisko zostało zamknięte. Załoga i pasażerowie lotu BG060 nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu, część z nich została jednak przetransportowana do szpitala.

W zeszłym roku w Mjanmie doszło do serii wypadków maszyn wojskowych, do tej pory jednak wypadki z udziałem samolotów cywilnych należały do rzadkości. Ostatni przypadek zdarzenia lotniczego z udziałem maszyny linii Biman Bangladesh miał miejsce w lutym - wtedy na pokładzie Boeinga 737-800 doszło do próby porwania samolotu lecącego do Dubaju. Maszyna musiała awaryjnie lądować w Chittagong, nikomu nic się nie stało.