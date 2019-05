Donald Trump odmówił odtajnienia raportu ws. Russiagate. Kongres mówi o "kryzysie konstytucyjnym"

REKLAMA

Prezydent Donald Trump odmówił udostępnienia amerykańskiemu Kongresowi pełnej wersji raportu ze śledztwa dotyczącego wpływów rosyjskich w kampanii prezydenckiej w USA, które prowadził specjalny prokurator Robert Mueller. Chodzi o o tzw. Russiagate.

Donald Trump nie udostępni raportu ws. Russiagate

Część raportu Muellera już została upubliczniona, ale wiele jej fragmentów została "zaczernionych" ze względu na dobro toczących się postępowań. Mimo to komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów żądała od prezydenta udostępnienia jej całości raportu Muellera oraz tego, aby prokurator generalny William Barr stawił się przed komisją. Jak informuje nytimes.com, w środę prezydent Trump poinformował, że nie spełni tych żądań. Robiąc to, powołał się na przywilej egzekutywy. Rzeczniczka Białego Domu tłumaczy, że prezydent USA został zmuszony do zrobienia tego, aby powstrzymać "rażące nadużycie władzy" przez Jerrolda Nadlera, szefa komisji sprawiedliwości. Dodała, że żądanie Izby jest niezgodne z prawem.

Jerrold Nadler oświadczył, że decyzja Trumpa oznacza kryzys konstytucyjny. Poinformował także, że komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów oskarży Barra o obrazę Kongresu. Szef komisji sprawiedliwości dodał też, że to, co zrobił prezydent Trump to według niego oznaka braku poszanowania praw Kongresu, które gwarantuje Konstytucja.

- Spodziewam się, że w najbliższych dniach Kongres nie będzie miał innego wyjścia, jak przeciwstawiać się działaniom tego bezprawnego rządu. Komisja dokładnie przyjrzy się też urzędnikom, którzy próbują zatuszować tę aferę - powiedział Nadler.

Jeśli chodzi natomiast o Williama Barra, to niemal tydzień temu odmówił on stawienia się przed komisją zarządzaną przez Nadlera. Mówił, że nie zastosuje się do "bezprawnych i lekkomyślnych" żądań komisji Kongresu.

Russiagate w USA. O co chodzi?

W marcu prokurator generalny USA opublikował swoje streszczenie raportu ze śledztwa dotyczącego wpływów rosyjskich w kampanii prezydenckiej w USA prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Prokurator Barr pisał, że w ramach śledztwa nie znaleziono dowodów na zmowę sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją, oraz że Mueller zdecydował się nie stawiać prezydentowi USA zarzutu utrudniania śledztwa. W kwietniu ujawniono całość raportu, ale z zaczernionymi fragmentami.

Wynika z niego, że choć nie doszło do spisku między zespołem Trumpa a Rosją, to obie strony liczyły na to, że zyskają coś od drugiej. Mueller pisze, że "dochodzenie wykazało, że rząd rosyjski uznał, że skorzysta z prezydentury Trumpa i będzie starał się doprowadzić do jego zwycięstwa", zaś sztabTrumpa "spodziewa się, że skorzysta w wyborach z informacji skradzionych i uwolnionych w wyniku rosyjskich działań".

Choć prezydentowi Donaldowi Trumpowi nie można było postawić zarzutów, to Mueller wyraźnie zaznacza, że nie oczyszcza prezydenta z podejrzeń o utrudnianie śledztwa. Ponadto raport pokazuje "paranoję i kłamstwa" prezydentury Trumpa oraz to, jak Rosja ingerowała w amerykańskie wybory.