Rosyjskie media publikują zapis rozmów pilotów sprzed katastrofy. "Utrata automatycznego sterowania"

nieotake pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

@jozbieszczad

W rzecz samej - Dień Pobiedy za pasem!

Wypucowałeś już Order Lenina, który dziadek dostał od tow. Stalina za bohaterskie umacnianie polsko-radzieckiego braterstwa strzałem z walthera w potylicę w Katyniu i granatem wrzuconym do celi katowni we Lwowie?

PS. Nie zapomnij, Wania, przykleić do kija tego zdjęcia dziadka z 22 września 1939, kiedy Armia Czerwona dziarsko paradowała ramię w ramię z Wehrmachtem podczas defilady zwycięstwa w Brześciu, przekazywanym tego dnia przez hitlerowców w akcie bolszewicko-nazistowskiej przyjaźni sowietom.

Fajnie też dziaduś wyszedł na tej fotce ze wspólnej konferencji naukowej Gestapo i NKWD w Zakopanem, poświęconej zwiększeniu efektywności poczynań III Rzeszy i ZSRR w zakresie zwalczania wszelkich form polskiego oporu wobec obydwu okupacji oraz wspólnej eksterminacji narodu polskiego.