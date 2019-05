Japonia. Samochód wjechał w grupę przedszkolaków. Dwoje dzieci w wieku 2 lat zginęło

czyt2 godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Ktoś niżej zapytał po co redakcja zostawia włączone komentarze i w sumie jak się nad tym zastanowić to faktycznie chyba nie ma sensu... Dramatyczna ich większość pod artykułami nic nie wnosi, poziom reprezentują taki, że ręce człowiekowi opadają i zaczyna się zastanawiać czy naprawdę w tym kraju w większości żyją tacy ludzie, czy jest to obraz społeczeństwa... No ale nic... jest jak jest i pozostajemy w takim razie przy nadzieji, że ewolucja pchnie masy we właściwym kierunku. :)