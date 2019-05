Strzelanina w szkole na przedmieściach Denver. Nie żyje jedna osoba, osiem zostało rannych

REKLAMA

Do strzelaniny doszło w STEM School Highlands Ranch na przedmieściach Denver. Dwóch uzbrojonych uczniów weszło do budynku i zaczęło strzelać do osób znajdujących się w klasach gimnazjalnych. W ciągu dwóch minut na miejsce przyjechały wozy policyjne. - Policjanci byli na miejscu niemal natychmiast, bo mamy posterunek niedaleko szkoły, w okolicy był też patrol. Dwaj podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni na aresztu - informowała zastępczyni szeryfa Holy Nicholson-Kluth. Według biura szeryfa szybka reakcja policji pomogła ocalić życie wielu osób.

Kolorado. Strzelanina w szkole na przedmieściach Denver

Napastnikami byli uczniowie starszych klas. Jeden ukończył 18 lat, drugi jest nieletni. Żaden z nich nie odniósł obrażeń. W strzelaninie zginął 18-latek. Ośmioro rannych uczniów przewieziono do szpitali. Życie żadnego z nich nie jest zagrożone.

Zaraz po wybuchu strzelaniny część uczniów sama uciekła z budynku, pozostali zostali przewiezieni autobusami do osobnego budynku, w którym czekali na rodziców. Na zdjęciach z ewakuacji widać, jak małe dzieci wyprowadzane są ze szkoły z rękami podniesionymi do góry.

Motyw sprawców nie jest znany. Policja przeszukała ich domy oraz samochód, którym przyjechali na miejsce.