Francja. Uzbrojony 17-latek wziął zakładników w sklepie pod Tuluzą. Po negocjacjach ich uwolnił

alexcomp 2 godziny temu

Pojmanie zakładników to nie akt terroru !!! To taka zabawa, przerywana od czasu do czasu postrzelaniem sobie do policji. Ale ubaw. Niezależnie od motywów sprawcy, jego koloru skóry, jego wyznania i pochodzenia, to jest akt terroru. Ta tak zwana poprawność polityczna w zachodniej Europie po prostu powala.