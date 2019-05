Francja. Strażacy, którzy gasili Notre Dame, oskarżeni o zbiorowy gwałt na turystce

REKLAMA

Jak informuje agencja AFP, do zatrzymania sześciu strażaków w związku ze zbiorowym gwałtem na turystce z Norwegii doszło w poniedziałek 6 maja. Mężczyźni brali wcześniej udział w gaszeniu pożaru Notre-Dame, który wybuchł 15 kwietnia tego roku. Łącznie katedrę gasiło wówczas blisko 400 strażaków z Paryża.

Francja. Strażacy, którzy gasili Notre Dame, oskarżeni o zbiorowy gwałt

Do zatrzymania mężczyzn doszło po tym, jak na francuską policję zgłosiła się 20-letnia turystka. Kobieta poinformowała, że została zgwałcona w siedzibie strażaków na południowym wschodzie Paryża, gdy poszła do niej wraz z jednym strażakiem poznanym w barze. Opisała, że zgodziła się na seks z mężczyzną, ale po dotarciu na miejsce została zaatakowana przez jego kolegów i zgwałcona.

Zatrzymani są w wieku od 23 do 35 lat. Nie wszystkim postawiono zarzut gwałtu - niektórzy mają odpowiedzieć za to, że nie zareagowali i nie zgłosili gwałtu służbom. Według źródeł agencji AFP żaden z zatrzymanych mężczyzn nie przyznał się do winy. Grozi im do 15 lat więzienia.