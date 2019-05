Mjanma: Opisali czystki etniczne Rohindża, trafili do więzienia. Wyszli dzięki masowej amnestii

szczurzec1 3 godziny temu Oceniono 13 razy 1

Och! Ach! Co za STRRRRRASZNY reżim, wypuszcza wrogów w ramach amnestii :)

Straszny reżim, GazWybie nieomylny wrogów znika, albo - jeśli czuje się szczególnie silny - rozwala publicznie.

A Rohindżowie - jak to szmatogłowi - zaczęli domagać się wprowadzania szariatu, specjalnych praw, autonomii, no i wzięli się za terroryzm.

Rząd birmański pokazał im wyraźnie że nie odpowiada mu taka postawa.

No i nie sprawiają już kłopotów...