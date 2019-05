Turcja: Partia rządząca przegrała wybory w Stambule, więc będą powtórzone. Na ulicach protesty

polakadam pół godziny temu Oceniono 18 razy 16

Trzeba czynić wszystko, by Polska była tym, czym jest dziś Turcja. O niej mówi się, że to poważne państwo - powiedział Kaczyński w 2014 roku. Według prezesa "ten rodzaj wielkości jest do zdobycia", ale wymaga to "najpierw zmiany władzy, a potem przebudowy polskich elit".