Włochy: Córka Aldo Moro prosi papieża o przerwanie procesu beatyfikacyjnego ojca

jr968 3 godziny temu Oceniono 24 razy 22

No i słusznie. wreszcie. Bo co to za zuchwalstwo, dać sobie prawo uznawania kogoś świętym, albo nie. Jeśli Aldo Moro zasłużył sobie życiem na Niebo, to w nim już jest i nic do tego parunastu koleżkom w różowych sukienkach i czapeczkach. Cóż oni mogą wiedzieć o jego myślach, emocjach, uczuciach? A o najskrytszych tajemnicach? Bóg operuje nie przepisami i postępowaniami "prawnymi", a sumieniami. Jak ktoś w sumieniu jest święty, to jest bez tych wszystkich ceregieli biskupich. A jak nie jest, to choćby go na złoty ołtarz wynoszono przy aplauzie milionów i z fajerwerkami niczym w Sylwestra w Sydney, to nie jest i nie będzie. Koniec kropka. P.S. - całkiem podobnie ma się sprawa, gdy idzie u ważność albo nieważność małżeństwa. Sukienkowi nie są w stanie wniknąć w sumienie, myśli, intencje, niepewności i UCZUCIA człowieka z chwili, kiedy stał i wypowiadał słowa przysięgi przed ołtarzem. Więc jak małżeństwo jest nieważne, to jest nieważne przed Bogiem od samego początku i żaden sąd tu tego nie zmieni. I na odwrót.