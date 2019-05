"Dwaj muzułmanie" mieli się śmiać z pożaru Notre Dame. Dziennikarz dotarł do bohaterów zdjęcia

REKLAMA

Słynne zdjęcie zrobił w Paryżu, w dniu pożaru katedry Notre Dame, reporter francuskiego oddziału proputinowskiego Sputnika. Widzimy na nim dwóch uśmiechnięty mężczyzn, za ich plecami jest płonąca świątynia, jeden z nich podnosi taśmę policyjną, obaj się uśmiechają.

Paryż. Historia znanego zdjęcia

Fotografia pojawiła się na Facebooku Sputnik France, niedługo po tym stało się viralem. Udostępniła je m.in. amerykańska aktywistka znana z antyislamskiej działalności. "Muzułmanie śmieją się, gdy płomienie niszczą katedrę Notre Dame podczas Wielkiego Tygodnia" - napisała. Post udostępniono 33 tys. razy, zdjęcie z Paryża szybko rozprzestrzeniło się w portalach społecznościowych, m.in. na popularnych Reddit i 4Chan.

Uśmiechnięci mężczyźni przed płonącą katedrą Notre Dame Pamela Geller / Facebook

AFP: mężczyźni otrzymują groźby po pożarze Notre Dame

Dziennikarze AFP Factuel, portalu należącym do francuskiej agencji informacyjnej, który zajmuje się weryfikacją wiadomości, dotarli do bohaterów zdjęcia. Jak podaje AFP, to studenci architektury, którzy, gdy wybuchł pożar, chcieli na własne oczy zobaczyć, co dokładnie się stało. Zdjęcie wystarczyło, by studenci otrzymywali groźby i nienawistne komentarze. Jak mówią, gdy obiegło media społecznościowe, przez kilka dni nie wychodzili z domu. Po tym, jak fotografię udostępniła Geller, Sputnik France opublikował artykuł, w którym zapewnia, że nigdzie na łamach portalu nie pojawiły się informacje, jakoby osoby na zdjęciu były muzułmanami i śmiały się z pożaru.

Na zdjęciu jednak widać, że rzeczywiście mężczyźni się uśmiechają. Podają banalny powód. - Kiedy przechodziłem pod taśmą, opadła na moją twarz. Przez to się uśmiechnęliśmy - mówi AFP Factuel jeden z mężczyzn ze zdjęcia. - Zwiedzaliśmy Notre Dame, robiliśmy jej zdjęcia, modelowaliśmy w 3D, jak mielibyśmy się cieszyć z pożaru? - dodaje. Student ma teraz obawy, że przez zdjęcie może nie zostać przyjęty na staż. Boris Rosenthal, pełnomocnik mężczyzn, porozsyłał do mediów zawiadomienia w związku z naruszeniem prawa do wizerunku. Zwraca uwagę, że pod adresem jego klientów płyną groźby.

***

