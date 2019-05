Na dnie Oceanu Indyjskiego uchwycono nieznane galaretowate stworzenie. Badacze "oniemieli"

REKLAMA

"Five Deeps Expedition" to misja, której celem jest dotarcie do najniżej położonych miejsc na dnie pięciu oceanów. Po jej zakończeniu Discovery Channel wyprodukuje pięcioodcinkowy serial dokumentalny, który ma się ukazać pod koniec 2019 roku.

Ocean Indyjski. Na dnie nagrano nieznane stworzenie

To właśnie w tej misji bierze udział pionier w dziedzinie nurkowania w najgłębszych miejscach Victor Vescovo, który za pomocą łodzi podwodnej Suba DSV Limiting Factor zarejestrował nieznane dotąd stworzenie morskie - pisze portal bluelife.pl. W Rowie Jawajskim (Ocean Indyjski) na głębokości 7 192 metrów kamery nagrały galaretowate zwierzę, "niepodobne do niczego, co wcześniej widziano". Odkrywcy uważają, że należy do gromady Żachw (Ascidiacea).

- Nie zdarza się zbyt często taka niezwykłość, która zostawia nas oniemiałych. W tym momencie nie jesteśmy do końca pewni, co to było, ale dowiemy się w odpowiednim czasie - powiedział dr Alan Jamieson, szef misji "Five Deeps Expedition".

To drugi prawdopodobnie nieznany dotąd organizm, który nagrano podczas wyprawy w Oceanie Indyjskim. Victor Vescovo zarejestrował również podwodny gatunek jadalnego ślimaka, żyjącego na dnie.

