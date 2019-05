Meghan Markle urodziła. Dziecko księżnej i księcia Harrego czuje się "bardzo dobrze"

Meghan Markle urodziła w poniedziałek 6 maja nad ranem (o godz. 5.26 czasu lokalnego). W czasie porodu towarzyszył książę Harry. Mama i dziecko czują się "bardzo dobrze" - poinformowano po południu. Dziecko księżnej Meghan i księcia Harrego ważyło 3,26 kg.

REKLAMA

Dziecko Meghan Markle i księcia Harrego. Znamy już płeć

Książęca para nie ujawniała wcześniej płci dziecka. Dopiero po porodzie podano, że to chłopiec. Dziecko Meghan Markle i Harrego jest ósmym prawnukiem królowej Elżbiety II i siódmą osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Będzie miało prawo do podwójnego - brytyjskiego i amerykańskiego obywatelstwa. Syn książęcej pary nie stanie się jednak automatycznie księciem. Tytuł ten musi zostać nadany przez królową.

Harry, 34-letni wówczas wnuk Elżbiety II i trzy lata od niego starsza amerykańska była aktorka Meghan Markle, pobrali się w maju ubiegłego roku. Ceremonia odbyła się w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze.