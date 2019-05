Niger: Cysterna wywróciła się na torach. Wybuchła, gdy ludzie zbierali benzynę. Nie żyje 55 osób

miastomakow 2 godziny temu Oceniono 9 razy -1

co to jest 55 osób w kraju którego liczna ludności zwiększy się w ciągu następnych lat o 200000000. Musiałby dochodzić do 100 takich wypadków dzienni aby jakoś rozwiązać problem przeludnienia. Ciekawe zresztą co by było gdyby biali przestali karmić tych wszystkich murzynów.