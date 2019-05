Rosja. Katastrofa samolotu SSJ-100. Jest nagranie z wnętrza płonącej maszyny

REKLAMA

Nagranie przedstawia pożar samolotu SSJ-100 należącego do rosyjskich linii Areofłot, który spłonął wczoraj na lotnisku Moskwa-Szeremietiewo. Nagranie nakręcone z wnętrza samolotu przez jednego z pasażerów tragicznego lotu opublikowała rosyjska rozgłośnia Kommersant FM.

Rosja. Katastrofa samolotu SSJ-100 na lotnisku Szeremietiewo. Nie żyje 41 osób

Samolot SSJ-100 miał lecieć z Moskwy do Murmańska. Według specjalistów badających przyczyny katastrofy, w maszynę uderzył piorun, przez co uszkodzone zostały systemy elektroniczne. Eksperci, na których powołuje się agencja Interfax, poinformowali, że samolot podszedł do awaryjnego lądowania z nadmierną prędkością, nie wykonując procedury zrzucenia paliwa. Uderzenie maszyny o pas startowy spowodowało pożar silników. Według oficjalnych danych życie straciło 41 osób, w tym dwoje dzieci i jeden z członków załogi. Katastrofę przeżyło 37 osób, z których 6 trafiło do moskiewskich szpitali.

* * *

