Tragiczne lądowanie samolotu w Rosji. 41 osób nie żyje

Latający złom. Ten samolot to rosyjski niewypał. Chyba najczęściej psujący się model na świecie. Wyprodukowany w zaledwie 100 egzemplarzach, przy kosztach projektowych sięgających miliarda dolarów. Po 2 tysiącach godzin silniki tej maszyny wymagają generalnego remontu.

Gdyby nie kopaliny, Rosjanie już dawno by z głodu powymierali. Taka prawda o ich gospodarce i technologii (zaawansowana jedynie ta do zabijania).