Macedonia Północna: wybory prezydenckie wygrywa kandydat rządzącego obozu

To w końcu słynny wódz Aleksander Macedoński skąd pochodził? Bo Grecy twierdzą że był ich podobnie jak północni Macedończycy. Chyba głównie o to jest ich spór o nazwę państwa. Każdy chce być jego dziedzicem. Dobrze że się nie kłócą o Jagiełłę bo nasza "dyplomacja" musiała by sie włączyć.

A jeśli chodzi o Aleksandra to on jak i jego ojciec najpierw spuścił łomot Grekom. To Grekiem raczej nie był. Czyli pólnocnym Macedończykiem. To dobrze bo to Słowianie jak my.

A może wywodził się od Piastów?