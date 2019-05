Płonący samolot lądował na lotnisku w Moskwie. TASS: Nie żyje 13 osób

e50504 pół godziny temu Oceniono 16 razy 0

Polecimy klasykiem, dawno nie było:



"Pod naszymi tekstami o Rosjanach pojawia się zatrważająca liczba komentarzy, które nawołują do przestępstw i zawierają treści pełne nienawiści. Chcemy je pokazywać. Godzimy się na naruszanie godności innych ludzi na naszym forum, bo sami tych ludzi nienawidzimy. Spokojna głowa - nie będziemy zgłaszać do prokuratury przypadków nawoływania do nienawiści na tle rasowym. Wyżywajcie się na kacapach, Polacy.

Ale Arabów macie przyjąć bez dyskusji.

Szalom."