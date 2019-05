Wielka Brytania. Szkocki sąd zgodził się na ekstradycję Polaka

REKLAMA

Dziennik "The Scotsman" donosi o wyroku sprzed tygodnia, w którym - ze względu na czysto kryminalny charakter zarzutów - sąd zgadza się na deportację Polaka. W szkockim systemie prawnym, opartym na precedensach, otwiera to drogę do podobnych rozstrzygnięć w przyszłości. Na rozpatrzenie czeka jeszcze niemal 50 podobnych spraw.

W Polsce Patryk M dostał w 2011 roku wyrok w zawieszeniu za włamanie i kradzież. Chodzi między innymi o przywłaszczenie sobie kabli telekomunikacyjnych o wartości ponad 16 tysięcy złotych. Polska policja

stawia mu zarzuty, dokładając jeszcze jeden: jazdę po pijanemu. Groziło mu odwieszenie wyroku, bo potem - według policji- przyłapano go na jeździe bez ważnego dokumentu. Uciekł więc do Szkocji.

Cztery lata później Polak został aresztowany na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jego prawnicy przekonywali, że do ekstradycji nie powinno dojść, bo reformy sądownictwa w Polsce nie gwarantują sprawiedliwego procesu.

Na rozpatrzenie czeka 48 spraw o ekstradycję

Tydzień temu sąd w Edynburgu nie zgodził się z tą linią obrony. Podkreślił w wyroku, że Komisja Wenecka, Komisja Europejska czy Amnesty International były krytyczne wobec zmian, przeprowadzonych w sądownictwie przez polski rząd. Ale zastrzegł, że akurat w sprawie Patryka M. zarzuty są czysto kryminalne, a nie polityczne.

Podobnych spraw jest w Szkocji jeszcze 48. A, jak pisze "The Scotsman", w tutejszym systemie prawnym wyrok toruje do drogę do podobnych rozstrzygnięć w przyszłości.

Według ostatnich danych, ponad połowa wniosków o ekstradycję, które trafiają do Szkocji, pochodzi z Polski. Polacy są tu największą grupą imigrantów z państw Unii Europejskiej. Na liście zarzutów figurujących we wnioskach jest między innymi molestowanie seksualne, przestępstwa związane z narkotykami, niepłacenie alimentów czy włamania.

Działajmy razem na rzecz ochrony klimatu. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>