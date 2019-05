Nocna wymiana ognia między Izraelem a Palestyńczykami. Samoloty ostrzelały budynek tureckiej agencji

REKLAMA

Strona izraelska twierdzi, że ataki lotnictwa były odpowiedzią na wystrzelenie w sobotę przez palestyńskich bojowników około 300 rakiet na izraelskie osiedla. Znaczną część pocisków zniszczyła w powietrzu obrona przeciwlotnicza, jednak kilkadziesiąt spadło na tereny zamieszkane. Dwie osoby zostały ranne. Do ataku rakietowego przyznał się islamski Dżihad twierdząc, że miał to być odwet za piątkową strzelaninę, w której zginęli bojownicy Hamasu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji opublikowało komunikat, że podczas ataku na Gazę izraelskie samoloty ostrzelały budynek, w którym mieści się turecka państwowa agencja prasowa Anatolia. Turcja wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia działań "w związku z nieproporcjonalnym odwetem ze strony Izraela".

W sobotę Izrael zamknął przejścia na granicy ze Strefą Gazy, zabronił też palestyńskim rybakom połowów u wybrzeży Strefy.

Protesty w Strefie Gazy trwają od wiosny ubiegłego roku. Ich uczestnicy głoszą hasło "wielkiego powrotu" do swych domów, znajdujących się na terytorium Izraela, które musieli opuścić w roku 1948. W rozruchach na granicy zginęło ponad 270 Palestyńczyków.