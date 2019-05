Jest nowy podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Po 12 latach może nastąpić przełom

REKLAMA

Po 12 latach od zaginięcia Madeleine McCann w sprawie może wreszcie nastąpić przełom. Telewizja Sky News dotarła do informacji, według których śledczy mają nowego podejrzanego. Ma nim być Niemiec, który już wcześniej był podejrzewany o popełnienie przestępstw seksualnych wobec dzieci.

O jego potencjalnych związkach ze sprawą Madeleine McCann portugalskich śledczych, współpracujących ze Scotland Yardem, poinformowała policja niemiecka, kiedy mężczyzna trafił do tamtejszego więzienia. Według śledczych w 2007 roku, w momencie zaginięcia dziewczynki, podejrzany mieszkał w Algarve (Portugalia). Do tej pory nie pojawił się on jednak w sprawie, pomimo że wielu przestępców seksualnych zostało przez policję przesłuchanych, aby wykluczyć ich udział w zniknięciu dziecka.

Niemiec to jedna z dwóch osób, które prowadzący śledztwo podejrzewają dziś o związki z zaginięciem Madeleine.

Zniknięcie Madeleine McCann. Dziewczynka rozpłynęła się w powietrzu

Madeleine McCann razem z rodzicami spędzała wakacje w Portugalii w kurorcie Praia da Luz. Późnym wieczorem 3 maja 2007 roku zniknęła ze swojego łóżka. Miała wtedy niespełna cztery lata.

Śledztwo trwało 15 miesięcy, zostało jednak zawieszone z powodu braku jakichkolwiek dowodów, które mogłyby wyjaśnić, co się stało z dziewczynką. Do sprawy powrócono w 2012 roku. Niedługo później do portugalskich śledczych przyłączył się zespół funkcjonariuszy ze Scotland Yardu; do tej pory jednak nie udało się znaleźć wyjaśnienia zagadki.

