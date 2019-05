Słowacka policja publikuje nagranie z pościgu za Polakiem. Uciekał przed trzema radiowozami

REKLAMA

W czwartek 2 maja w Orawie (Słowacja) doszło do wypadku drogowego. Sprawca uciekł jednak z miejsca zdarzenia. Policja niezwłocznie rozpoczęła poszukiwania kierowcy. Dostrzegł go patrol policyjny między miastami Dolny Kubin i Rużomberk.

Policja ruszyła w pościg

Mężczyzna poruszał się samochodem marki mazda. Ponieważ nie zareagował na nakaz zatrzymania się, funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Trwał on kilka kilometrów do momentu, kiedy doszło do kolejnej kolizji.

Słowacka policja opublikowała nagranie z pościgu na Facebooku. Można je obejrzeć na profilu Polícia Slovenskej Republiky.

Jak się okazało, za kierownicą siedział 20-letni Polak. W jego organizmie nie stwierdzono obecności alkoholu, jednak w samochodzie znaleziono marihuanę. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku oraz posiadania substancji psychoaktywnych.

