Cypr. W toksycznym jeziorze szukają walizek z ciałami ofiar. Minister i szef policji odwołani

Kolejne informacje z Cypru związane ze sprawą seryjnego mordercy. Niedawno Nicos Metaxas, 35-letni grecki Cypryjczyk, kapitan z Gwardii Narodowej, został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa trzech kobiet. Nie tylko przyznał się do tych morderstw, ale też zeznał, że zabił więcej osób - razem pięć kobiet i dwie dziewczynki z zagranicy.

Mężczyzna zeznał, że trzy ze swoich ofiar umieścił w walizkach wrzucił do "czerwonego jeziora" na terenie opuszczonej kopalni pirytu w Mitsero. W niedzielę udało się wydobyć jedną z nich - w środku znajdowało się ciało kobiety.

Seryjny morderca na Cyprze. Poszukiwania ofiar w Mitsero i "czerwonym jeziorze"

W piątek, jak donosi "Cyprus Mail", kontynuowano poszukiwania kolejnych walizek. Żeby do tego doszło trzeba było przygotować nurka do akcji w toksycznej wodzie "czerwonego jeziora", jednak operacja nie zakończyła się sukcesem. W sobotę planowane jest użycie sonaru, by szybciej namierzać różne obiekty w wodzie.

Cypryjskie służby ustaliły za to, kto był inną z ofiar Metaxasa. 14 kwietnia znaleziono ciało w szybie Mitsero - tam morderca miał także zrzucać swoje ofiary. 3 maja oficjalnie potwierdzono, że jedną z nich była 28-letnia Arian Palanas Lozano.

Szef policji i minister sprawiedliwości tracą stanowiska

Sprawa "pierwszego seryjnego mordercy" Cypru, jak zaczęły opisywać Metaxasa media, sięgnęła najwyższych szczebli władzy tego państwa. W piątek prezydent Nicos Anastasiades zwolnił ze stanowiska Zachariasa Chrysostomousa, szefa cypryjskiej policji.

Wszystko to wydarzyło się zaledwie dzień po tym, jak Ionas Nicolau, minister sprawiedliwości, podał się do dymisji. Podkreślał jednocześnie, że to "niesprawiedliwe", by oskarżać go lub rząd o opieszałość policji w sprawie zaginięć kobiet, które teraz, jak się okazuje, padały ofiarą Metaxasa.

