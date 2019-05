Polak skazany w Indonezji za zdradę. "Nieświadomie uwikłał się w indonezyjską politykę"

wiceherszt wczoraj Oceniono 20 razy 12

Jeżeli już ktoś musi jeździć do różnych dziwnych krajów, bo jest "zapalonym podróżnikiem", to powinien przed wyjazdem dokładnie sprawdzić, za co w takim dziwnym kraju mogą uciąć głowę, rękę albo nogę, ukamienować albo wsadzić do tamtejszej paki na długie lata.



Jeśli ktoś tego nie sprawdzi, to albo kończy w trumnie, jak pewien Amerykanin, który w Korei Północnej zamachnął się na plakat z tamtejszym Prezesem, albo w pierdlu, jak ten oto "Szwarcaro-Polak". Który pewnie usiłował zgrywać jakiegoś Che-Guevarę, skoro tak go ciągnęło do jakiegoś "papuaskiego ruchu oporu".



W "polityczność" jego sprawy raczej nie wierzę, jak ktoś podróżuje w celu "podróżnikowania", to z reguły fotografuje małpy, motylki, roślinki i próbuje miejscowej żywności albo miejscowych kobiet/mężczyzn, jeśli za takie próbowanie nie kamienują. Akurat w Indonezji mogą to zrobić, więc pozostają motylki i banany.



Na razie wygląda to trochę tak, jakby ktoś wyjechał na Ukrainę, potem usiłował się kontaktować z "powstańcami" z Donbasu a złapany przez Ukraińców rżnął głupa i twierdził, że on sobie tylko tak podróżował. Można mieć tylko nadzieję, że go wcześniej wypuszczą, jak cała sprawa trochę przyschnie.