Potężna trąba powietrzna w Calarasi w Rumunii. Tornado nagrali kierowcy [WIDEO]

REKLAMA

Jak podaje BBC kilka osób zostało rannych po tym, jak w południowo-wschodniej Rumunii przeszła potężna trąba powietrzna. Tornado powstało na okolicznych polach i ominęło pobliskie wioski, dzięki czemu zniszczenia są tak niewielkie.

Rumunia. Silna trąba powietrzna w regionie Calarasi

W wyniku silnego wiatru zerwane zostały dachy na co najmniej 10 budynkach, a rannych zostało około 12 osób podróżujących autokarem, który został zepchnięty przez tornado z lokalnej drogi w miejscowości Dragalina w regionie Calarasi.

Autorka poniższego nagrania, Alexandra Puscasu, jechała samochodem, kiedy po prawej stronie pojawił się potężny żywioł. Na wideo widać, jak sunie przez pola.

We wtorek 30 kwietnia przez Rumunię przechodziły dwa fronty atmosferyczne. Zimny front z Bułgarii napotkał ciepłe i wilgotne powietrze z frontu powstałego na południu Rumunii przez co powstało tornado. Front przyniósł ze sobą także silne opady deszczu, gradu oraz burze. Według meteorologów prędkość wiatru mogła dochodzić do około 90 km/h, a w wyniku nagłej zmiany pogody temperatura w kraju spadła aż o 15-20 stopni. Na zdjęciach i nagraniach widać, że trąba powietrzna ma dwa kolory - brązowa część trąby to piasek, który został porwany przez silny wiatr i stopniowo uniesiony w wyższą część tornada.

***

Działajmy razem na rzecz ochrony klimatu. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>