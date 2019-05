Theresa May zdymisjonowała ministra obrony. Miał być źródłem przecieku ws. kontraktu dla Huawei

REKLAMA

Chodziło o kontrowersje w sprawie kontraktu dla chińskiego koncernu Huawei, który miałby brać udział w budowie infrastruktury sieci G5. Theresa May w liście do Williamsona napisała, że "śledztwo przyniosło konkretne dowody na to, że to on jest odpowiedzialny za nielegalny wyciek informacji". "Nie ma innej wiarygodnej wersji, by wyjaśnić przeciek"- podkreśliła May. I dodała, że "to sprawa poważna, bo poufność dyskusji to kwestia bezpieczeństwa kraju"

Od pary miesięcy w Wielkiej Brytanii trwa debata, czy udział chińskiego koncernu nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Szczegóły dyskusji, do jakiej doszło podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego wyciekły do dziennika "Daily Telegraph", a dochodzenie doprowadziło do Gavina Williamsona. Już po dymisji zaprzeczył stanowczo tym oskarżeniom.

Jego następczynią została Penny Mordaunt, dotychczasowa minister rozwoju międzynarodowego. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.

