Juan Guaido ogłasza 'ostateczną fazę' odsunięcia od władzy Maduro. 'Armia podjęła dobrą decyzję'

wiceherszt 3 godziny temu Oceniono 14 razy 2

Hmm... Z uwagą i nadzieją śledzę tamtejsze wydarzenia, bo wyglądają naprawdę obiecująco. Facet nagle wychodzi i ogłasza się "tymczasowym prezydentem"! Ten "nietymczasowy" ma to gdzieś i tylko czasem coś burknie, że ten tymczasowy się nie liczy. Ani do paki go nie wsadza, ani nic, część krajów nawet go uznaje!



I tak sobie dumam, że gdybym ja się nagle ogłosił tymczasowym prezydentem, to może ten obecny, jak mu tam, Kaczyński! też by się aż tak nie pieklił, tylko pozwolił mi tymczasowo poprezydencić? A jakby mnie kto jeszcze "uznał", to już zupełnie pełnia szczęścia! Jakiś Macron albo Merkel...



No bo tak, wtedy ten Kaczyński już by się chyba wściekł i mnie udupił. Bo on nie lubi, jak ktoś inny się ogłasza. Ale przecież samobójcy by na mnie nie nasłał? Ot, posiedziałbym trochę, ale jako już "tymczasowy prezydent".



A potem to już z górki. W końcu mnie wypuszczają, bo co mają trzymać? Mogę nawet abdykować, jak ten japoński cesarz. Ale w sumie, to byłem prezydentem, więc mi się należy dożywotnia prezydencka pensja i obstawa! Ha! W ten oo sposób rozwiązałem problem swojej emerytury. Wnet się ogłoszę!