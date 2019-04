Cesarz Japonii abdykował. To pierwszy taki przypadek od dwóch wieków

- Życzę Japonii i całemu światu pokoju i dobrobytu - mówił podczas swojego ostatniego przemówienia w roli monarchy cesarz Akihito. - Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy zaakceptowali mnie jak symbol i mnie wspierali - dodał sędziwy mężczyzna.

REKLAMA

- Razem z małżonką-cesarzową z całego serca mamy nadzieję, że era Reiwa będzie pokojowa i płodna i niniejszym modlę się za dobro i szczęście naszego kraju oraz ludzi na świecie.

Tradycyjna ceremonia

Ceremonia abdykacji rozpoczęła się we wtorek o 10.00 naszego czasu i trwała jedynie 10 minut. Po ceremonii Akihito po raz ostatni przemówił jako cesarz Japonii. Formalnie przestanie on być monarchą o północy. Zakończy się wówczas era Heisei, co oznacza "Pokój wszędzie". Rozpocznie się era Reiwa, to znaczy "Piękna harmonia”.

W środę cesarzem zostanie 59-letni książę Naruhito. Na znak prawowitej sukcesji zostały przed nim położone symbole władzy cesarskiej - starożytny miecz, klejnoty i pieczęcie. Był to pierwszy etap objęcia chryzantemowego tronu. Uroczysta intronizacja odbędzie się 22 października.

Pół-bóg blisko Japończyków

Cesarz Hirohito, w którego imieniu Japończycy walczyli podczas drugiej wojny światowej, miał status pół-boski. Utracił go po przegraniu wojny przez Japonię. Został też pozbawiony władzy politycznej. Jego syn, Akihito, zmienił wizerunek monarchy. Jako 125. cesarz Japonii zbliżył się do zwykłych ludzi. Jego syn, następca tronu, książę Naruhito wyraził niedawno nadzieję, że jako cesarz również będzie blisko Japończyków, będzie z nimi dzielił radości i smutki.

Akihito zasugerował, że zamierza ustąpić z tronu, prawie 3 lata temu. Wyraził wówczas obawy, że z powodu wieku trudno mu będzie pełnić obowiązki. Cesarz miał operowane serce. Przeszedł też leczenie raka prostaty. Po raz ostatni cesarz Japonii abdykował w 1817 roku, czyli ponad 200 lat temu.

Abdykacja Akihito to kolejna rezygnacja z panowania w ostatnim czasie. W tym dziesięcioleciu ustąpili: królowa Niderlandów, król Belgów, król Hiszpanii, emir Kataru oraz papież Benedykt XVI.

Działajmy z Greenpeace na rzecz ochrony oceanów i ich mieszkańców. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>