USA. Sprawca ataku na synagogę działał samodzielnie. Opublikował antysemicki manifest

W strzelaninie w miasteczku Poway niedaleko San Diego, zginęła sześćdziesięcioletnia kobieta. Rabin synagogi został postrzelony w rękę i stracił palec, niewielkie obrażenia odniosła też ośmioletnia dziewczynka i jej 34-letni wujek. 19-letni sprawca John Earnest miał ze sobą karabin typu AR-15, który zaciął mu się po oddaniu kilku strzałów. To dlatego uciekł z miejsca zdarzenia, po czym oddał się w ręce policji.

Prowadzący śledztwo analizują manifest, który dziewiętnastolatek umieścił w Internecie na godzinę przed atakiem. Skierowany jest on przeciwko Żydom i zawiera odniesienia do niedawnej strzelaniny w Nowej Zelandii. Autor tekstu deklaruje, że nie popiera Donalda Trumpa określając go mianem "zdradzieckiego syjonisty kochającego Żydów". Policja i FBI podejrzewają, że napastnik mógł być odpowiedzialny za podpalenie meczetu w pobliskiej miejscowości Escondido w marcu tego roku.

Prezydent Donald Trump zatelefonował wczoraj do rabina synagogi w Poway Izraela Goldsteina by osobiście przekazać mu kondolencje. „Prezydent wyraził współczucie dla Żydów i całej społeczności Poway. Podziękował także policjantom za sprawną akcję” - głosi komunikat Białego Domu. Sprawcy strzelaniny postawiono zarzut zabójstwa i trzy zarzuty usiłowania zabójstwa.

USA. 100 masowych strzelanin i tysiące incydentów

Do strzelaniny doszło dokładnie pół roku po dramacie w synagodze w Pittsburgu. 27 października uzbrojony napastnik zabił tam 11 osób. Był to najkrwawszy atak na żydowską społeczność w historii Stanów Zjednoczonych.

Od początku roku w USA doszło do 100 masowych strzelanin i 16,7 tys. innych incydentów z użyciem broni. Zginęło 4,4 tys. ludzi, w tym ponad 90 w masowych strzelaninach. Rannych we wszystkich incydentach zostało 8,2 tys. osób, z czego ponad 250 w masowych strzelaninach.