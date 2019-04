Hiszpania. Socjaliści wygrali wybory parlamentarne, sukces skrajnej prawicy

paulogarnies 8 godzin temu Oceniono 15 razy 11

Kilka słów wyjaśnienia:

- Podemos to skrajna lewica..

- VOX z 10% to żaden sukces biorąc pod uwagę sytuację politycznych tworów skrajnych prawicowych partii w Europie ( we Włoszech 17%, we Francji 13%, w Niemczech 12%, w Polsce 40%, W Austrii 13%). Do tego ten twór VOX poza pisem nikt nie bierze na poważnie skoro np. VOX uznaje prawo do związków gejów i lesbijek..

- W Hiszpanii w tych wyborach wzięło udział 75% uprawnionych..

- PSOE mimo nazwy są bardzo umiarkowaną lewicą w przeciwności do ultrasów z Podemos.. Jednak najważniejsze iż mocno trzymają się swoich ideałów w przeciwności do np. polskiej SLD czy chorągiewek typu PO..