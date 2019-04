"Szkocja już nigdy nie zaufa". Szefowa rządu zapowiada referendum ws. niepodległości. Wkrótce ustawa

REKLAMA

W niedzielę w Edynburgu odbyła się konwencja Szkockiej Partii Narodowej (SNP), mającej większość w szkockim parlamencie. Jej liderka Nicola Sturgeon, a jednocześnie szefowa rządu, zaprezentowała plany partii na najbliższe dwa lata (w 2021 roku odbędą się w Szkocji wybory parlamentarne - red.). Najważniejszą obietnicą jest walka o uniezależnienie się Szkocji od Wielkiej Brytanii.

Szkocja chce być częścią Europy

Impulsem dla podjęcia takiej decyzji jest m.in. brexit. Jak podkreślała Nicola Sturgeon, Szkocja "chce być częścią europejskiej rodziny" i chce wrócić do Brukseli jako niezależny członek Wspólnoty. - Brexit to niewybaczalny akt sabotażu Partii Konserwatywnej wobec Szkocji - powiedziała liderka SNP. - Nie ufam Theresie May, ale w sprawie brexitu nie ufam też Jeremy'emu Corbynowi (przewodniczący Partii Pracy w Wielkiej Brytanii - red.) - dodała.

- Szkocja nie chce brexitu, Szkocja chce być częścią Europy - zaznaczyła Nicola Sturgeon. - SNP nie będzie głosować za brexitem w wydaniu ani Partii Konserwatywnej ani Partii Pracy. Nasze stanowisko to brak brexitu, tego chcieli Szkoci i to właśnie powinno się stać - stwierdziła. Dodała później, że rozumie ludzi, którzy głosowali za brexitem, chcąc zmiany, i przyznała, że Unia Europejska nie jest systemem idealnym, ale "członkostwo w UE to nie tylko korzyści, ale również wartości, które są Szkotom drogie: wolność, demokracja, szacunek do ludzkiej rasy i godności".

Liderka SNP: W maju zaproponujemy ustawę o referendum

- Nadszedł czas, aby Szkocja stała się niezależna - powiedziała Nicola Sturgeon. Jak zaznaczyła, ostatnie trzy lata udowodniły, że opieranie się na modelu westminsterskim nie służy Szkocji, a wszystkie obietnice dane przez Londyn zostały złamane. - Szkocja nigdy już nie zaufa ich obietnicom - podkreśliła.

- Musimy móc wybrać lepszą, niepodległą przyszłość - stwierdziła. Zapowiedziała, że już w maju SNP zaproponuje ustawę, która pozwoli przeprowadzić referendum dotyczące niepodległości Szkocji. - Mamy zamiar przyjąć ją do końca roku - zapewniła.

- Pozwólmy niepodległej Szkocji budować lepszy świat, którego stworzenie jest możliwe - zaapelowała Nicola Sturgeon.

