Pierwsza minister Szkocji ma ogłosić, że "nadszedł czas na niepodległość". Chce referendum

tomtg123 3 godziny temu

5 lat temu w Szkocji było referendum niepodległościowe, wtedy za niepodległością było 45%, a za Wielką Brytanią 55%.

Od tego czasu zmieniło się jedno : brexit.

Szkoci masowo popierają UE, a wraz z brexitem upadły dla Szkotów wszystkie najważniejsze argumenty za tym, żeby być w Wielkiej Brytanii (m.in. upadnie podstawowy argument, którym Anglicy 5 lat temu straszyli Szkotów - że jak Szkocja będzie niepodległa, to znajdzie się poza UE i będzie się musiała starać o członkostwo ;) ).



Krótko mówiąc: wszystko wskazuje, że będzie powtórka szkockiego referendum i że będziemy mieli nowe państwo w Europie - Szkocje.

I sądzę, że to nie będzie jedyna zmiana - wiele wskazuje, że może być będzie jeszcze jedno referendum, w Irlandii Północnej (jeszcze nie jest jasne czy za przyłączeniem do Irlandii, czy za niepodległością).

Wielka Brytania stoi dziś przed nierozwiązywalnymi problemami, które sama sobie stworzyła.

Wielka Brytania jakoś-tam w końcu rozwiąże te problemy, ale będzie już wtedy "Małą Brytanią" (Anglia + zapewne Walia + terytoria zamorskie takie jak Gibraltar albo Falklandy) , mniejszą terytorialnie i znacznie biedniejszą, niż jest dziś).