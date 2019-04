33. rocznica wybuchu w Czarnobylu. Polska dowiedziała się o katastrofie dwa dni później

otec1 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Pamiętam jak 1 maja, jeszcze przed pochodem poszliśmy do przychodni lekarskiej po kieliszeczek płynu lugola. zachodnie województwa dostawały go później niż wschód, później się okazało, że był zbędny. Ale to wynikało ze skąpej polityki informacyjnej, nikt nie wiedział co się właściwie stało i jaka jest skala zagrożenia.